2020-06-05T07:54:19+03:00
Общество

Мэр Озерска рассказал губернатору о самочувствии из-за коронавируса

Глава закрытого города работает в режиме самоизоляции
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Алексей Текслер пригласил на совещание в формате ВКС мэра Озерска. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер пригласил на совещание в формате ВКС мэра Озерска. Фото: gubernator74.ru
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Глава Челябинской области пригласил на совещание в формате ВКС мэра Озерска Евгения Щербакова. Открывая разговор о состоянии дел в муниципалитете, Алексей Текслер поинтересовался состоянием здоровья Щербакова и членов его семьи. У одного из близких мэра Озерска обнаружился коронавирус.

— Евгений Юрьевич. Приветствую вас. Знаю, что вы находитесь на самоизоляции. К сожалению, ковид не обошел вашу семью. Как вы себя чувствуете? Как чувствую себя ваши родные?

Щербаков поблагодарил губернатора за поддержку и внимание. Пояснил, что он и его семья чувствуют себя хорошо.

На утро 5 июня в Озерске зарегистрировано 36 случаев COVID-19. В числе последних — четверо военнослужащих Росгвардии. Скорее всего, силовики заразились от бойца, побывавшего в Дагестане в служебной командировке.

Некоторое время назад в республике заполыхал очаг ковида. Командированных в Кизляр южноуральских росгвардейцев медики соседнего Ставропольского края проверили на ковид. За оперативность обследования Текслер поблагодарил главу Ставрополя Владимира Владимирова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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