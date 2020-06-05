2020-06-05T08:37:58+03:00
Общество

В Челябинской области перенесут празднования 75-летия атомной отрасли

Такое распоряжение мэру Озерска дал губернатор
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Челябинская область - один из немногих регионов в стране, где зарождалась атомная промышленность.Челябинская область - один из немногих регионов в стране, где зарождалась атомная промышленность.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Алексей Текслер пригласил на совещание главу Озерска Евгения Щербакова. Обсудили, в том числе, празднование 75-летия атомной отрасли.

Губернатор подчеркнул, что Южный Урал — один из немногих регионов страны, где отрасль зарождалась. В условиях эпидемии ковида празднования в привычном формате недопустимы. Губернатор поручил выбрать дату для проведения торжеств.

Атомная промышленность отмечает юбилей 20 августа. В этот день в 1945 г Сталин подписал постановление о создании органа управления работами по урану — Специального комитета при Государственном комитете обороны СССР.

Щербаков доложил Текслеру о текущей ситуации борьбы с COVID-19. В больнице №71 ФМБА есть 85 коек. Поступила партия оборудования и средств индивидуальной защиты.

На ПО «Маяк» сотрудники в возрасте от 65 лет и страдающие хроническими недугами пока не работают. Коллектив обеспечен масками и перчатками.

— Безопасная работа наших промышленных предприятий с соблюдением всех требований Роспотребнадзора дает положительный эффект с точки зрения здоровья и эпидемиологической ситуации в регионе, — подчеркнул Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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