2020-06-05T08:56:12+03:00
Общество

Спасатели сняли козу и хозяйку с крутого склона в Челябинской области

Парнокопытные поднимают тревогу не в первый раз
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Следом за этой козой на гору залезла хозяйка. Фото: ПСС Челябинской области.Следом за этой козой на гору залезла хозяйка. Фото: ПСС Челябинской области.
Изменить размер текста:

Инцидент произошел на крутом склоне горы в Усть-Катаве. Коза залезла высоко в гору, а спуститься назад уже не смогла. За животинкой полезла ее 70-летняя хозяйка — и тоже застряла. Вызволять пленниц пришлось спасателям.

— При помощи альпинистского снаряжения наши сотрудники спустились к пострадавшей и, обеспечив женщину страховкой, подняли ее в безопасное место. А потом на веревке опустили вниз козу, — рассказывают в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Чтобы понять, насколько страшно было двигаться женщине и животному, достаточно посмотреть на фотографии с места событий.

Красной стрелкой отмечено место, где коза застряла в мае. Фото: ПСС Челябинской области.

Красной стрелкой отмечено место, где коза застряла в мае. Фото: ПСС Челябинской области.

Кстати, это не первый случай, когда глупые козы рискуют жизнью в погоне за свежей травкой.

В конце мая спасатели Усть-Катава уже снимали со скалы другую козу. И тогда тоже пришлось применять снаряжения альпинистов. Козу привязали и подняли на вершину.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьница из Магнитогорска чуть не погибла от удара током, когда делала селфи
В полиции объяснили, почему силовик бил дубинкой человека без маски в Магнитогорске
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области 2020: три смерти за одни сутки
Озерск получит 100 миллионов рублей на дороги, парки и дворы
Спасатели сняли козу и хозяйку с крутого склона в Челябинской области
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «И снова лето»
В Челябинской области перенесут празднования 75-летия атомной отрасли
Мэр Озерска рассказал губернатору о самочувствии из-за коронавируса
Дошло до дубинки: житель Магнитогорска не давал составить на себя протокол за отсутствие маски
В Челябинской области потеплеет до +32 градусов
Аптека в Челябинской области насмешила покупателей фразой о масках
Читатель КП-Челябинск обманул цыганку и помог незнакомцу вернуть 3 тысячи рублей
В главном парке Челябинска поселились совы
В Челябинске появится альтернатива сервисам заказа такси
Погода в Челябинске на 5 июня 2020: лето идет на взлет
В сети появился портал для голосования по поправкам в Конституцию
Павел Дуров поддержал идею разблокировки Telegram в России
Минздрав выпустил новые рекомендации по диагностике и лечению COVID-19
В одной из кризисных квартир Челябинска родился ребенок
Тигренку из Челябинска подарят маму. Смотрим — какую
ВТБ Лизинг предлагает новые Volkswagen Polo и Jetta на выгодных условиях
Тест в работе: в Челябинске от пневмонии умерла сотрудница медуниверситета
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
Отцу, убившему новорожденного сына в Челябинской области, дали 16 лет