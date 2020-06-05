Спасатели сняли козу и хозяйку с крутого склона в Челябинской области

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:56:12+03:00

Следом за этой козой на гору залезла хозяйка. Фото: ПСС Челябинской области.

Парнокопытные поднимают тревогу не в первый раз

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Инцидент произошел на крутом склоне горы в Усть-Катаве. Коза залезла высоко в гору, а спуститься назад уже не смогла. За животинкой полезла ее 70-летняя хозяйка — и тоже застряла. Вызволять пленниц пришлось спасателям.

— При помощи альпинистского снаряжения наши сотрудники спустились к пострадавшей и, обеспечив женщину страховкой, подняли ее в безопасное место. А потом на веревке опустили вниз козу, — рассказывают в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Чтобы понять, насколько страшно было двигаться женщине и животному, достаточно посмотреть на фотографии с места событий.

Красной стрелкой отмечено место, где коза застряла в мае. Фото: ПСС Челябинской области.

Кстати, это не первый случай, когда глупые козы рискуют жизнью в погоне за свежей травкой.

В конце мая спасатели Усть-Катава уже снимали со скалы другую козу. И тогда тоже пришлось применять снаряжения альпинистов. Козу привязали и подняли на вершину.

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ИСТОЧНИК KP.RU