Потасовка с полицией в Магнитогорске заинтересовала Следственный комитет

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:15:34+03:00

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Следственный комитет начал проверку драки между жителем Магнитогорска и двумя полицейскими, которая произошла 4 июня у театра «Буратино».

— Мужчина оказал сопротивление сотруднику полиции при проверке документов, удостоверяющих личность. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Челябинской области проводится доследственная проверка, — говорят в ведомстве.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Силовики бьют парня без маски в Магнитогорске.Видео: сообщество "Черное&Белое Магнитогорск".

В полиции заявили, что 34-летний житель Магнитки зашел без маски в магазин, а когда стражи порядка решили составить на него протокол, оказал сопротивление.

Напомним, в Челябинской области объявлен масочный режим. Южноуральцам нельзя появляться в общественном месте без маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU