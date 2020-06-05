В Челябинске началась подготовка к Параду Победы

5 Июнь 2020 2020-06-05T19:23:53+03:00

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В Челябинске началась подготовка к военному параду в честь 75-летия Победы. Так уже сейчас начались тренировки для истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые затем пролетят в небе над городом 24 июня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/783346" frameborder="0"></iframe> Экипажи Су-34 в Челябинске отработали пролеты в рамках подготовки к параду Победы.

Как добавили в Центральном военном округе, все репетиции прошли в соответствии с санитарными мерами. Все солдаты получили перчатки медицинские маски, а также антисептиками, а во время самого парада будет соблюдена социальная дистанция.

Напомним, что ранее из-за пандемии коронавируса Парад Победы перенесли с 9 мая на 24 июня. В 1945 году именно в этот день состоялось первое после Великой Отечественной войны шествие.

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ИСТОЧНИК KP.RU