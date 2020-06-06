«Нужно лишить прав пожизненно»: в Челябинске Lexus протаранил детскую площадку
Дорогой внедорожник влетел на детскую площадку во дворе дома №293в по проспекту Победы. Он протаранил ограждение со скамейками и повис на качели. По словам очевидцев, на площадке играли дети, но по счастливой случайности никто из них не пострадал.
Жители говорят, за рулем Lexus была женщина, она сдавала назад и не рассчитала мощности машины.
— За такую парковку нужно лишать пожизненно права на вождение автомобиля, — написал подписчик группе «Регион-74 | Челябинск» во ВКонтакте, где выложены фото происшествия.
В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что по этому инциденту будет проведена проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU