2020-06-07T13:34:35+03:00
Общество

В Челябинске посреди дня ограбили соцработника

Преступник повалил женщину и вырвал у нее сумку
Ангелина ЗАКИРОВА
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Грабитель напал на 61-летнюю женщину посреди дня. Фото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской областиГрабитель напал на 61-летнюю женщину посреди дня. Фото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской области
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В Тракторозаводском районе в подъезде на улице Горького 33-летний челябинец напал на социального работника и отобрал у женщины банковские карты и золотое кольцо.

— 61-летняя гражданка рассказала, что несколько минут назад неизвестный мужчина зашел за ней в подъезд и повалил на лестничную площадку. По ее словам, злоумышленник вырвал из рук сумку и скрылся, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.

Ограбление случилось посреди дня в пятницу, 5 июня.

На место прибыли бойцы Росгвардии и вместе с потерпевшей стали объезжать дворы в поисках преступника. И нашли «героя» на улице Грибоедова. Женщина опознала нападавшего. Оказалось, что ранее он был неоднократно судим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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