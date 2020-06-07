В Челябинске посреди дня ограбили соцработника
В Тракторозаводском районе в подъезде на улице Горького 33-летний челябинец напал на социального работника и отобрал у женщины банковские карты и золотое кольцо.
— 61-летняя гражданка рассказала, что несколько минут назад неизвестный мужчина зашел за ней в подъезд и повалил на лестничную площадку. По ее словам, злоумышленник вырвал из рук сумку и скрылся, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.
Ограбление случилось посреди дня в пятницу, 5 июня.
На место прибыли бойцы Росгвардии и вместе с потерпевшей стали объезжать дворы в поисках преступника. И нашли «героя» на улице Грибоедова. Женщина опознала нападавшего. Оказалось, что ранее он был неоднократно судим.
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ИСТОЧНИК KP.RU