Lexus vs Porsche: в Челябинске столкнули две дорогие иномарки

7 Июнь 2020 2020-06-07T15:38:06+03:00

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В Челябинске на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чичерина столкнулись две элитные иномарки. Дорогая авария произошла вечером в субботу, 6 июня.

Очевидцы засняли последствия ДТП, фото и видео оказались в соцсетях.

ДТП на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чичерина. Видео: vk.com/chp_chel.

На кадрах видно, что у Lexus смяло капот и треснуло лобовое стекло от сильного удара. А Porsche еще въехал в автобус, который стоял на остановки позади. Также у иномарки повреждены двери с правой стороны. На место аварии прибыли спасатели и, как утверждают очевидцы, три машины скорой помощи.

Пользователи соцсетей утверждают, что это опасный участок дороги.

— Там постоянно на красный едут со стороны бейвеля, — пишет подписчик. — Пора уже там камеры ставить.

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ИСТОЧНИК KP.RU