Lexus vs Porsche: в Челябинске столкнули две дорогие иномарки
В Челябинске на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чичерина столкнулись две элитные иномарки. Дорогая авария произошла вечером в субботу, 6 июня.
Очевидцы засняли последствия ДТП, фото и видео оказались в соцсетях.
ДТП на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чичерина. Видео: vk.com/chp_chel.
На кадрах видно, что у Lexus смяло капот и треснуло лобовое стекло от сильного удара. А Porsche еще въехал в автобус, который стоял на остановки позади. Также у иномарки повреждены двери с правой стороны. На место аварии прибыли спасатели и, как утверждают очевидцы, три машины скорой помощи.
Пользователи соцсетей утверждают, что это опасный участок дороги.
— Там постоянно на красный едут со стороны бейвеля, — пишет подписчик. — Пора уже там камеры ставить.
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ИСТОЧНИК KP.RU