Погода в Челябинске на 8 июня 2020: жара и смог пришли на неделю
В понедельник, 8 июня, Всемирный день океанов. Но дождей на Урал они не пришлют. На следующей неделе челябинцев ждут несколько знойных и сухих дней. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 8 июня 2020 года.
В ночь на понедельник, 8 июня 2020 года, синоптики Челябинского гидрометцентра обещают до +12 градусов тепла. А уже днем столбик термометра поднимется выше +30 градусов. Погода будет почти безветренной, а небо — ясным.
Из-за слабого ветра в Челябинске, а также в Коркино, Карабаше, Златоусте и Сатке объявлены неблагоприятные метеоусловия. Они продержатся, как минимум, до вечера понедельника, а скорее всего, и больше.
Жаркие безветренные дни синоптики обещают вплоть до субботы, 13 июня. Небольшой дождик возможен в четверг, 11 июня. К субботе следующей недели дневные температуры должны опуститься до +25.
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ИСТОЧНИК KP.RU