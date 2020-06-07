Погода в Челябинске на 8 июня 2020: жара и смог пришли на неделю

7 Июнь 2020 2020-06-07T16:12:23+03:00

В жару старайтесь держаться поближе к воде и почаще пить чистую воду. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 8 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 8 июня, Всемирный день океанов. Но дождей на Урал они не пришлют. На следующей неделе челябинцев ждут несколько знойных и сухих дней. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 8 июня 2020 года.

В ночь на понедельник, 8 июня 2020 года, синоптики Челябинского гидрометцентра обещают до +12 градусов тепла. А уже днем столбик термометра поднимется выше +30 градусов. Погода будет почти безветренной, а небо — ясным.

Из-за слабого ветра в Челябинске, а также в Коркино, Карабаше, Златоусте и Сатке объявлены неблагоприятные метеоусловия. Они продержатся, как минимум, до вечера понедельника, а скорее всего, и больше.

Жаркие безветренные дни синоптики обещают вплоть до субботы, 13 июня. Небольшой дождик возможен в четверг, 11 июня. К субботе следующей недели дневные температуры должны опуститься до +25.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU