В Челябинске на месте городской свалки будет расти трава
Вот так теперь выглядит городская свалка, которая еще пару лет назад воняла на весь город. А в будущем будет трудно поверить, что здесь когда-то возвышались горы мусора.
С закрытой городской свалки открывается прекрасный вид. Видео: читатель КП-Челябинск.
Закрытую челябинскую свалку посетил губернатор и рассказал, как преобразится это место.
Фото: читатель КП-Челябинск
— В этом году будет завершена техническая часть рекультивации. Сейчас свалка почти полностью накрыта специальной геомембраной, на 80%, отсыпана супесью. Из-за этого запах уже не расходится по территории города. В следующем году будет выполнена биологическая часть рекультивации. На месте свалки будет расти трава, — рассказал Алексей Текслер.
Фото: читатель КП-Челябинск
Также власти региона планируют заняться рекультивацией свалок в Миассе, Троицке, Магнитогорске и Златоусте.
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ИСТОЧНИК KP.RU