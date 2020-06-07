2020-06-07T18:00:23+03:00
Общество

В Челябинске на месте городской свалки будет расти трава

Теперь горы мусора не воняют на весь город
Ангелина ЗАКИРОВА
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В будущем здесь будет расти трава. Фото: читатель КП-ЧелябинскВ будущем здесь будет расти трава. Фото: читатель КП-Челябинск
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Вот так теперь выглядит городская свалка, которая еще пару лет назад воняла на весь город. А в будущем будет трудно поверить, что здесь когда-то возвышались горы мусора.

С закрытой городской свалки открывается прекрасный вид. Видео: читатель КП-Челябинск.

Закрытую челябинскую свалку посетил губернатор и рассказал, как преобразится это место.

Фото: читатель КП-Челябинск

Фото: читатель КП-Челябинск

— В этом году будет завершена техническая часть рекультивации. Сейчас свалка почти полностью накрыта специальной геомембраной, на 80%, отсыпана супесью. Из-за этого запах уже не расходится по территории города. В следующем году будет выполнена биологическая часть рекультивации. На месте свалки будет расти трава, — рассказал Алексей Текслер.

Фото: читатель КП-Челябинск

Фото: читатель КП-Челябинск

Также власти региона планируют заняться рекультивацией свалок в Миассе, Троицке, Магнитогорске и Златоусте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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