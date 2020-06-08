2020-06-08T07:55:28+03:00
Общество

Стратегия, направленная на лайки: общественников позабавил иск Ярослава Щербакова против Натальи Котовой

Суд подтвердил законность процедуры избрания главы города
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото с сайта cheladmin.ruФото с сайта cheladmin.ru
Изменить размер текста:

На прошедшей неделе Советский районный суд подтвердил законность избрания мэром Челябинска Натальи Котовой. Никаких нарушений в процедуре проведенного конкурса на должность главы города Челябинска суд не нашел. Иск подавал депутат челябинского отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков. Общественники удивляются: на что изначально рассчитывал «яблочник»?

— Лидер региональной ячейки «Яблока» выбрал странную стратегию, работающую разве что на лайки потенциального электората в социальных сетях и кричащие заголовки в прессе а-ля «мэра вызвали в суд», — рассуждают авторы городского телеграм-канала «Челябушка». — Политические наскоки Щербакова зачастую связаны с первыми лицами города и области, что автоматически притягивает в эту кормушку журналистов и, следовательно, их читателей. Однако даже под запасенный попкорн такое кино с заведомо размытым финалом не заходит, да и очков в преддверии выборов не добавляет.

Напомним, Наталья Котова была избрана мэром Челябинска в ноябре 2019 года. До этого с марта она занимала должность исполняющей обязанности главы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Серийные грабители обчистили салоны связи в Челябинске на 900 тысяч
Портят вандалы: в Челябинске установят видеокамеры на остановках
Когда в дома, где закончилась опрессовка, вернут горячую воду в Челябинске
Мать троих детей свела счеты с жизнью в Челябинской области
«Мы рискуем не меньше»: в Челябинской области сотрудники скорой пожаловались на невыплату «ковидных» денег
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
Больше пространства и автономии: почему миллениалы хотят покупать свое жилье
Жительница Челябинска добилась компенсации от детской больницы за смерть ребенка
Текслер раскритиковал южноуральцев за отношение к риску заражения COVID-19
Чиновники назвали самое безопасное время для посещения МФЦ
Житель Челябинской области сжег частный дом, который родственница отказалась ему подарить
Опасный ужин: в Челябинске задержали мужчину, угрожавшего своей матери ножом
Над Челябинском пролетит яркая комета
Все для безопасности: в Челябинске членов избиркомов протестируют на коронавирус
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 8 июня 2020 года: почти 4 тысячи зараженных
Еще одна жертва кризиса: в Челябинской области продают базу отдыха «Красный камень»
Стратегия, направленная на лайки: общественников позабавил иск Ярослава Щербакова против Натальи Котовой
Алексей Текслер прогулялся по Челябинску с урбанистом Варламовым
В Челябинске на месте городской свалки будет расти трава
«Спасибо за ваш труд»: в Челябинске появилось граффити, посвященное врачам-героям
Погода в Челябинске на 8 июня 2020: жара и смог пришли на неделю
Lexus vs Porsche: в Челябинске столкнули две дорогие иномарки
В Челябинске поставили ограждение посреди дороги
В Челябинске посреди дня ограбили соцработника
Чемпион мира по спортивной гимнастике вместо Бали отправился в Челябинскую область
В Челябинской области застройщик отказался отдавать квартиры для детей сирот
Челябинец спас косулю, попавшую в ловушку