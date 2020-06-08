Стратегия, направленная на лайки: общественников позабавил иск Ярослава Щербакова против Натальи Котовой
На прошедшей неделе Советский районный суд подтвердил законность избрания мэром Челябинска Натальи Котовой. Никаких нарушений в процедуре проведенного конкурса на должность главы города Челябинска суд не нашел. Иск подавал депутат челябинского отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков. Общественники удивляются: на что изначально рассчитывал «яблочник»?
— Лидер региональной ячейки «Яблока» выбрал странную стратегию, работающую разве что на лайки потенциального электората в социальных сетях и кричащие заголовки в прессе а-ля «мэра вызвали в суд», — рассуждают авторы городского телеграм-канала «Челябушка». — Политические наскоки Щербакова зачастую связаны с первыми лицами города и области, что автоматически притягивает в эту кормушку журналистов и, следовательно, их читателей. Однако даже под запасенный попкорн такое кино с заведомо размытым финалом не заходит, да и очков в преддверии выборов не добавляет.
Напомним, Наталья Котова была избрана мэром Челябинска в ноябре 2019 года. До этого с марта она занимала должность исполняющей обязанности главы.
ИСТОЧНИК KP.RU