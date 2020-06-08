Еще одна жертва кризиса: в Челябинской области продают базу отдыха «Красный камень»

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:06:25+03:00

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Кризис не щадит никого: в Челябинской области выставили на продажу базу отдыха «Красный камень» на озере Увильды. Ранее в регионе из-за карантина запретили работу туробъектов до улучшения ситуации с инфекцией.

При этом объявление о продажи базы появляется уже не в первый раз. Еще в 2017-2018 году весь объект площадью в 8,5 гектаров оценили в 200 миллионов рублей. Тогда в эту стоимость входило несколько жилых корпусов, коттедж, спортивно-оздоровительный и SPA-комплекс.

Сама база отдыха «Красный камень» находится в 90 километрах к северо-западу от Челябинска в сосновом бору на берегу озера Увильды. Точно неизвестно связана ли продажа с убытками от запрета на работу во время коронавирусного карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU