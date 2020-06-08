2020-06-08T09:18:44+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 8 июня 2020 года: почти 4 тысячи зараженных

Свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области
Андрей МОСКВИЧЕВ
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В регионе продолжается ежедневный прирост зараженныхВ регионе продолжается ежедневный прирост зараженныхФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области продолжает расти. На утро 8 июня заметен явный прирост — выявлено 147 новых случаев.

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По информации от регионального минздрава, с начала пандемии в Челябинской области зафиксировано 3993 пациента COVID-19. Из них 2053 человека все еще находятся в больницах под наблюдением врачей. Выписано из больниц 66 человек.

Кроме того, есть данные и о смерти двух больных с коронавирусом. Оба — жители Магнитогорска, умершие непосредственно от COVID-19 — 68-летний мужчина и 64-летняя женщина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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