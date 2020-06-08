Все для безопасности: в Челябинске членов избиркомов протестируют на коронавирус

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:25:16+03:00

На участках также будут соблюдены санитарные меры

Изменить размер текста: A A

Все для безопасности голосующих: членов челябинских избиркомов обяжут сдать тесты на COVID-19. По словам главы горздрава Натальи Горловой для максимального охвата тестирование начнутся уже сегодня.

— Проведена большая работа по подготовке к тестированию членов избирательных комиссий. Спасибо всем главам районов за оперативное предоставление информации. Тестирование начинается с сегодняшнего дня. Обращаем особое внимание на явку! Просим проконтролировать, чтобы приходили те, кто подлежит обследованию и будет участвовать в избирательной кампании, — рассказала Горлова во время аппаратного совещания.

Все результаты тестов должны быть готовы до 1 июля, последний день голосования по принятию поправок в Конституцию. Сами участки также будут подготовлены с соблюдением всех санитарных мер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU