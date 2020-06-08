Опасный ужин: в Челябинске задержали мужчину, угрожавшего своей матери ножом
Сотрудники Росгвардии задержали челябинца, который угрожал своей матери ножом. О любителе острых предметов силовикам сообщили услышавшие разборку соседи.
Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 июня в доме по улице Октябрьской поселка Новосинеглазово. Прибывшим на место росгвардейцам женщина рассказала об угрозах со стороны сына. Ее показаниям вполне можно верить — ее 47-летний ребенок имел судимость.
Мужчину задержали без особого сопротивления. Сейчас он находится в полиции и ожидает решения о наказании.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU