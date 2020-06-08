Опасный ужин: в Челябинске задержали мужчину, угрожавшего своей матери ножом

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:32:51+03:00

Сын уже был ранее судим

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Сотрудники Росгвардии задержали челябинца, который угрожал своей матери ножом. О любителе острых предметов силовикам сообщили услышавшие разборку соседи.

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 июня в доме по улице Октябрьской поселка Новосинеглазово. Прибывшим на место росгвардейцам женщина рассказала об угрозах со стороны сына. Ее показаниям вполне можно верить — ее 47-летний ребенок имел судимость.

Мужчину задержали без особого сопротивления. Сейчас он находится в полиции и ожидает решения о наказании.

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ИСТОЧНИК KP.RU