Житель Челябинской области сжег частный дом, который родственница отказалась ему подарить

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:18:23+03:00

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Полиция задержала 29-летнего жителя Красноармейского района, который сжег частный дом своей престарелой родственницы. До этого молодой мужчина требовал подарить ему этот дом.

— До поджога задержанный вымогал у женщины этот дом: требовать передать ему ее имущество в собственность. И применял при этом насилие, угрожая уничтожить жилье, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Однако пенсионерка не подчинилась. В итоге женщина потеряла свой дом. Ущерб от пожара составил около двух миллионов рублей. Но, похоже, обидчик потеряет гораздо больше.

— Против мужчины возбуждены два уголовных дела за вымогательство и умышленное уничтожение имущества. Максимальные санкции по данным статьям − лишение свободы на срок до 15 лет и 5 лет соответственно, — добавляют в пресс-службе.

На время следствия злоумышленника посадили под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU