Уличные музыканты в Челябинске начали принимать деньги по безналу
На челябинской Кировке после паузы из-за коронавируса зазвучала музыка. Настроение создают уличные музыканты, которых в эти теплые вечера особенно много. За хорошую игру слушатели кидают им мелочь. А некоторые оправдываются: «Рад бы заплатить, да у меня только безнал».
На этот случай находчивые музыканты разместили номер своей карты. Современный способ «аскать» деньги сфотографировали корреспонденты КП-Челябинск.
Кстати, в эпоху пандемии это еще и способ избежать лишних контактов, обезопасить себя. Сейчас рекомендуется воздержаться от использования бумажных денег в пользу бесконтактной оплаты, поскольку вирус сохраняется на поверхностях.
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ИСТОЧНИК KP.RU