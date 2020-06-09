Уличные музыканты в Челябинске начали принимать деньги по безналу

9 Июнь 2020 2020-06-09T07:26:31+03:00

Если нет «налички», можно перевести деньги на карту. Фото: Екатерина АНДРЕЕВА

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На челябинской Кировке после паузы из-за коронавируса зазвучала музыка. Настроение создают уличные музыканты, которых в эти теплые вечера особенно много. За хорошую игру слушатели кидают им мелочь. А некоторые оправдываются: «Рад бы заплатить, да у меня только безнал».

На этот случай находчивые музыканты разместили номер своей карты. Современный способ «аскать» деньги сфотографировали корреспонденты КП-Челябинск.

Кстати, в эпоху пандемии это еще и способ избежать лишних контактов, обезопасить себя. Сейчас рекомендуется воздержаться от использования бумажных денег в пользу бесконтактной оплаты, поскольку вирус сохраняется на поверхностях.

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ИСТОЧНИК KP.RU