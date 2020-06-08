Чиновники назвали самое безопасное время для посещения МФЦ

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:51:41+03:00

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Многофункциональные центры Челябинска каждый день принимают тысячи посетителей. Чиновники подсчитали, в какие часы здесь меньше всего народу и можно быстрее решить свой вопрос.

— Самый небольшой поток посетителей во всех филиалах с 16.00 до 19.00. Старайтесь планировать свой визит именно на этот временной промежуток, — советуют горожанам в пресс-службе городской администрации.

Попасть на прием в МФЦ сегодня можно по записи и в порядке живой очереди. На входе у каждого посетителя измеряют температуру, а также каждому выдают маску.

— На днях в МФЦ появятся листовки, которые рассказывают, что делать. Если у вас повысилась температура. Листовки будут в электронном и в бумажном виде. В них говорится, что в случае повышения температуры человек должен остаться дома и вызвать врача. И ни в коем случае не идти на работу или в больницу, — говорит руководитель горздрава Наталья Горлова.

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ИСТОЧНИК KP.RU