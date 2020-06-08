Текслер раскритиковал южноуральцев за отношение к риску заражения COVID-19

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:19:34+03:00

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В понедельник, 8 мая, губернатор Алексей Текслер обрисовал текущее положение дел с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

— Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе продолжает оставаться стабильно высоким. В первую очередь, за счет заболевших в легкой и средней степени тяжести. А также бессимптомных больных при высоком охвате проводимых тестов. При этом мы фиксируем значительное количество локальных семейных очагов практически по всей области. Это значит, что не всегда жители региона соблюдают меры безопасности и профилактики. Забывают, что вирус коварен и до сих пор опасен.

Напомним, на минувшей неделе от коронавируса скончалась медработник ФАПа в селе Сарафаново Чебаркульского районе. Незадолго до гибели она устроила день рождения, а вскоре после праздника почувствовал себя плохо. Сейчас ее гости под наблюдением врачей, есть подтвержденные случаи ковида.

На утро понедельника, 8 мая, на Южном Урале зафиксировано плюс 147 новых случаев COVID-19. Масочный режим не отменен.

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ИСТОЧНИК KP.RU