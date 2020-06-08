2020-06-08T11:50:29+03:00
Общество

Жительница Челябинска добилась компенсации от детской больницы за смерть ребенка

Хотя суд и не нашел доказательства вины врачей
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Вину врачей в суде не доказали, но матери присудили моральную компенсацию.Вину врачей в суде не доказали, но матери присудили моральную компенсацию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жительница Челябинска, потерявшая дочь из-за того, что врачи слишком поздно поставили верный диагноз, получит материальную компенсацию от городской детской больницы.

Мать полагает, что медики не взяли у девочки важные анализы крови. Это стало причиной несвоевременной постановки диагноза. В итоге девочку не положили в специализированный стационар, и она умерла. За свои страдания, связанные с потерей ребенка, женщины потребовала от больницы компенсацию в размере 1 млн рублей.

— По делу была назначена судебная медицинская экспертиза. Она установила, что медики действительно допустили дефекты медицинской помощи. Однако причинно-следственная связь между дефектами помощи и смертью ребенка не установлена, — говорит пресс-секретарь Советского районного суда Челябинска Дарья Белюшина.

Компенсацию матери все-таки присудили, но небольшую — в размере 50 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Серийные грабители обчистили салоны связи в Челябинске на 900 тысяч
Портят вандалы: в Челябинске установят видеокамеры на остановках
Когда в дома, где закончилась опрессовка, вернут горячую воду в Челябинске
Мать троих детей свела счеты с жизнью в Челябинской области
«Мы рискуем не меньше»: в Челябинской области сотрудники скорой пожаловались на невыплату «ковидных» денег
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
Больше пространства и автономии: почему миллениалы хотят покупать свое жилье
Жительница Челябинска добилась компенсации от детской больницы за смерть ребенка
Текслер раскритиковал южноуральцев за отношение к риску заражения COVID-19
Чиновники назвали самое безопасное время для посещения МФЦ
Житель Челябинской области сжег частный дом, который родственница отказалась ему подарить
Опасный ужин: в Челябинске задержали мужчину, угрожавшего своей матери ножом
Над Челябинском пролетит яркая комета
Все для безопасности: в Челябинске членов избиркомов протестируют на коронавирус
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 8 июня 2020 года: почти 4 тысячи зараженных
Еще одна жертва кризиса: в Челябинской области продают базу отдыха «Красный камень»
Стратегия, направленная на лайки: общественников позабавил иск Ярослава Щербакова против Натальи Котовой
Алексей Текслер прогулялся по Челябинску с урбанистом Варламовым
В Челябинске на месте городской свалки будет расти трава
«Спасибо за ваш труд»: в Челябинске появилось граффити, посвященное врачам-героям
Погода в Челябинске на 8 июня 2020: жара и смог пришли на неделю
Lexus vs Porsche: в Челябинске столкнули две дорогие иномарки
В Челябинске поставили ограждение посреди дороги
В Челябинске посреди дня ограбили соцработника
Чемпион мира по спортивной гимнастике вместо Бали отправился в Челябинскую область
В Челябинской области застройщик отказался отдавать квартиры для детей сирот
Челябинец спас косулю, попавшую в ловушку