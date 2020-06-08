Жительница Челябинска добилась компенсации от детской больницы за смерть ребенка

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:50:29+03:00

Вину врачей в суде не доказали, но матери присудили моральную компенсацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хотя суд и не нашел доказательства вины врачей

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Жительница Челябинска, потерявшая дочь из-за того, что врачи слишком поздно поставили верный диагноз, получит материальную компенсацию от городской детской больницы.

Мать полагает, что медики не взяли у девочки важные анализы крови. Это стало причиной несвоевременной постановки диагноза. В итоге девочку не положили в специализированный стационар, и она умерла. За свои страдания, связанные с потерей ребенка, женщины потребовала от больницы компенсацию в размере 1 млн рублей.

— По делу была назначена судебная медицинская экспертиза. Она установила, что медики действительно допустили дефекты медицинской помощи. Однако причинно-следственная связь между дефектами помощи и смертью ребенка не установлена, — говорит пресс-секретарь Советского районного суда Челябинска Дарья Белюшина.

Компенсацию матери все-таки присудили, но небольшую — в размере 50 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU