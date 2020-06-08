«Мы рискуем не меньше»: в Челябинской области сотрудники скорой пожаловались на невыплату «ковидных» денег

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:29:29+03:00

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Фельдшеры и водители скорой помощи Златоуста возмутились отношением властей к их труду. Они записали видеообращение к правозащитной организации «Гражданский патруль», чтобы обратить внимание на несправедливость, с которой им пришлось столкнуться. Работники не получили ковидные доплаты, хотя также рискуют здоровьем, работая в пандемию.

— Когда мы выезжаем на вызов, мы никогда не знаем, заражен ли человек COVID-19. То есть, линейные бригады рискуют не меньше, чем специализированные, но при этом мы никаких стимулирующих выплат не получаем, — рассказала общественникам врач Ольга Харитонова.

В станции скорой помощи Златоуста заверили, что деньги получили все сотрудники.

— Конкретных жалоб от работников к нам не поступало. Всем сотрудникам, кто работает на станции скорой помощи Златоуста, доплаты произведены в полном объеме по федеральным и региональной программам. Все платежные документы имеются, — говорит главный врач станции скорой медицинской помощи Златоуста Руслан Хазиев. — Остаются вопросы по двум участникам на видео, которые не являются нашими работниками. В частности, женщина читающая текст в кадре от лица коллектива и представляющаяся врачом Ольгой Харитоновой, у нас на ССМП никогда не работала.

Главврач отметил, что сейчас по этому видео проводится проверка.

Сотрудники скорой помощи Златоуста пожаловались на невыплату денег за коронавирус.Видео: Гражданский патруль

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ИСТОЧНИК KP.RU