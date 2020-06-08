Мать троих детей свела счеты с жизнью в Челябинской области

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:58:27+03:00

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В Нязепетровске покончила с собой 36-летняя многодетная мать. Трагедия произошла в минувшую пятницу, 5 июня. Тело погибшей обнаружили в бане.

Одни жители говорят, что женщина решилась на страшный поступок после визита сотрудников банка, другие — после семейной ссоры. Что произошло на самом деле, предстоит разобраться следователям — сейчас проводится проверка.

У многодетной мамы осталось трое детей, все несовершеннолетние.

— В настоящее время дети живут у сестры погибшей, решение об их дальнейшей судьбе будет приниматься после похорон, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе администрации Нязепетровского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU