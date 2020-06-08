2020-06-08T13:22:15+03:00
Общество

Когда в дома, где закончилась опрессовка, вернут горячую воду в Челябинске

Теперь свой адрес можно проверить в онлайн режиме
Лидия ПЕСКОВА
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Когда в ваш дом дадут горячую воду, подскажет сервис-помощник от компании "УСТЭК-Челябинск".Когда в ваш дом дадут горячую воду, подскажет сервис-помощник от компании "УСТЭК-Челябинск".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В городе началась опрессовка тепловых магистралей. Проверки будут вестись в пять этапов. Каждый этап не должен превышать две недели. Если понадобится ремонт, срок опрессовки на конкретном адресе могут продлить.

Первый этап уже завершился, но десятки домов до сих пор остаются без горячей воды. Больше всего пострадали жители Металлургического района — здесь без горяченькой остаются около 300 домов. По инициативе МУП «ЧКТС», которое обслуживает тепловые сети Металлургического района, первый этап опрессовок продлен до 16 июня.

Жители других районов Челябинска могут воспользоваться удобным сервисом компании «УСТЭК-Челябинск» и узнать судьбу своего дома в режиме онлайн. Достаточно забить адрес дома — и сервис «Ограничение подачи горячего водоснабжения» покажет, по какой причине нет горячей воды.

Списки домов, оставшихся без горячей воды, формируются по заявкам УК, ТСЖ, теплосетевых и теплосбытовых организаций города. Информация обновляется ежедневно до 11.00. В выходные дни данные не обновляются.

— Если вы не нашли свой адрес, уточнить причину отсутствия горячей воды можно в единой теплоснабжающей организации, своей УК или в УЖКХ Администрации города Челябинска, — замечают в пресс-службе компании «УСТЭК-Челябинск».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Когда в дома, где закончилась опрессовка, вернут горячую воду в Челябинске
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