2020-06-08T13:42:38+03:00
Общество

Портят вандалы: в Челябинске установят видеокамеры на остановках

Камеры появятся во всех районах города
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Хулиганов, которые портят остановки и не только, нужно ловить и штрафовать. В этом должны помочь камеры наблюдения.Хулиганов, которые портят остановки и не только, нужно ловить и штрафовать. В этом должны помочь камеры наблюдения.Фото: Андрей СОКОЛОВ
Изменить размер текста:

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила главам районов оснастить остановки камерами видеонаблюдения. К саммитам в городе появились 200 новых остановочных комплексов, и буквально за неделю несколько десятков из них испортили вандалы.

— И это не первый случай вандализма, — отметила Наталья Котова. — Мы обратились в полицию с просьбой найти преступников. И понятно, что на восстановление нужны будут дополнительные средства.

Видеонаблюдение сделают централизованным, с учетом видеоаналитики. Это позволит не только быстро находить нарушителей, но и предотвращать преступления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Серийные грабители обчистили салоны связи в Челябинске на 900 тысяч
Портят вандалы: в Челябинске установят видеокамеры на остановках
Когда в дома, где закончилась опрессовка, вернут горячую воду в Челябинске
Мать троих детей свела счеты с жизнью в Челябинской области
«Мы рискуем не меньше»: в Челябинской области сотрудники скорой пожаловались на невыплату «ковидных» денег
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
Больше пространства и автономии: почему миллениалы хотят покупать свое жилье
Жительница Челябинска добилась компенсации от детской больницы за смерть ребенка
Текслер раскритиковал южноуральцев за отношение к риску заражения COVID-19
Чиновники назвали самое безопасное время для посещения МФЦ
Житель Челябинской области сжег частный дом, который родственница отказалась ему подарить
Опасный ужин: в Челябинске задержали мужчину, угрожавшего своей матери ножом
Над Челябинском пролетит яркая комета
Все для безопасности: в Челябинске членов избиркомов протестируют на коронавирус
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 8 июня 2020 года: почти 4 тысячи зараженных
Еще одна жертва кризиса: в Челябинской области продают базу отдыха «Красный камень»
Стратегия, направленная на лайки: общественников позабавил иск Ярослава Щербакова против Натальи Котовой
Алексей Текслер прогулялся по Челябинску с урбанистом Варламовым
В Челябинске на месте городской свалки будет расти трава
«Спасибо за ваш труд»: в Челябинске появилось граффити, посвященное врачам-героям
Погода в Челябинске на 8 июня 2020: жара и смог пришли на неделю
Lexus vs Porsche: в Челябинске столкнули две дорогие иномарки
В Челябинске поставили ограждение посреди дороги
В Челябинске посреди дня ограбили соцработника
Чемпион мира по спортивной гимнастике вместо Бали отправился в Челябинскую область
В Челябинской области застройщик отказался отдавать квартиры для детей сирот
Челябинец спас косулю, попавшую в ловушку