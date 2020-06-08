Портят вандалы: в Челябинске установят видеокамеры на остановках
Мэр Челябинска Наталья Котова поручила главам районов оснастить остановки камерами видеонаблюдения. К саммитам в городе появились 200 новых остановочных комплексов, и буквально за неделю несколько десятков из них испортили вандалы.
— И это не первый случай вандализма, — отметила Наталья Котова. — Мы обратились в полицию с просьбой найти преступников. И понятно, что на восстановление нужны будут дополнительные средства.
Видеонаблюдение сделают централизованным, с учетом видеоаналитики. Это позволит не только быстро находить нарушителей, но и предотвращать преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU