Серийные грабители обчистили салоны связи в Челябинске на 900 тысяч

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:24:52+03:00

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Разбивали витрины и похищали телефоны: полицейские задержали подозреваемых, ограбивших салоны связи в нескольких районах города. Трое молодых людей 23, 21 и 18 лет взяты под стражу.

— Злоумышленники открыто похитили более 100 сотовых телефонов из пяти салонов связи на общую сумму свыше 900 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Действия грабителей попали в объектив камер видеонаблюдения. На записи видно, что во время ограбления в салоне находится продавец-консультант, которому только и оставалось, что забиться в угол и ждать приезда полиции.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 161 («Грабеж») и ч. 3 ст. 162 («Разбой») УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное по ним, — лишение свободы на срок до семи и 12 лет соответственно. Один из задержанных уже был судим. Сейчас полицейским предстоит установить, причастны ли молодые люди к другим преступлениям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/783761" frameborder="0"></iframe> Ограбление салонов сотовой связи в Челябинске.Видео: ГУ МВД по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU