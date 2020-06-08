Свет средь бела дня: жителей Челябинска возмутили горящие фонари в центре

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:24:43+03:00

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Читатели КП-Челябинск обратили внимание на фонари, работающие днем. Освещение было замечено вдоль улицы Труда и в сквере на Алом поле.

— Вся сеть подключена к городскому освещению, которая включается и выключается автоматически, — объяснил глава Центрального района Виктор Ереклинцев. – Многие наверняка не первый раз видят, когда днем горят фонари, и не только на Алом Поле. Просто-напросто идут технические регламентные работы, которые проводят дорожники. Стандартная ситуация. Поэтому, если вы где-то видите включенный свет, это не значит, что его кто-то забыл выключить.

В 2020 году Челябинск стал одним из первых городов, участвующих в программе «Умный город». Помимо энергоэффективного освещения на улицах и в школах жителей ждет улучшение транспортной сети, контроль за коммунальными системами и другие технологии.

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ИСТОЧНИК KP.RU