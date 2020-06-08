В Челябинской области две больницы закрыли на карантин по коронавирусу

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:52:53+03:00

Ковид нашли еще в двух больницах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В троицком роддоме и отделении патологии новорожденных и недоношенных детей клиники медицинского университета в Челябинске выявлены случаи коронавируса. Пациентов перенаправляют в другие больницы.

Медицинские маски будут разлагаться сотни лет, но из них можно делать лавочки и лежачих полицейских, — Дмитрий Закарлюкин 00:00 00:00

— Это не закрытие, а перемаршрутизация, — уточнили в минздраве региона. — Сейчас в учреждениях проводятся предписанные Роспотребнадзором мероприятия.

Из Троицка рожениц перенаправят в Варну, Пласт, Южноуральск и Челябинск — в зависимости от их состояния. Из клиники медуниверситета — в детскую горбольницу № 8, областную детскую больницу, в также в ГКБ № 1 и ОКБ № 2.

Между тем, число зараженных COVID-19 продолжает расти. За последние сутки на Южном Урале выявлено еще 147 новых случаев, выписаны 66 человек. Коронавирус унес жизни еще двоих человек, оба — жители Магнитогорска.

Отметим. что больницы нередко становятся очагами заражения. Так, в конце апреля в горбольнице Златоуста заболели 40 человек. В дальнейшем счет зараженных шел на сотни.

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ИСТОЧНИК KP.RU