2020-06-09T09:46:19+03:00
Общество

ВТБ Лизинг увеличил лимит финансирования ГК Урал Логистика на 4,5 миллиарда рублей

В лизинг приобретаются вагоны-цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) увеличил лимит финансирования оператора ж/д вагонов Группы компаний «Урал Логистика» с 3,6 до 8,14 млрд рублей. В лизинг приобретаются вагоны-цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов. Компании развивают сотрудничество в рамках программы по расширению парка вагонов для перевозки грузов как во внутрироссийском, так и международном транспортном сообщении.

Первая линия финансирования на сумму 3,6 млрд рублей была открыта в ноябре прошлого года. В рамках этого лимита были реализованы лизинговые сделки более чем на 2,2 тыс. вагонов-цистерн для транспортировки нефтепродуктов крупных системообразующих предприятий страны.

В 2020 году объем финансирования был увеличен до 8,14 млн рублей. Перевозчик возьмет в лизинг более 2,5 тыс. ж/д цистерн для исполнения новых заказов крупных российских системообразующих грузовладельцев.

«Лизинг является эффективным финансовым инструментом и надежной опорой для бизнеса в любой ситуации. Благодаря сочетанию финансовой и имущественной экспертиз ВТБ Лизинг предоставляет клиентам оптимальные условия для динамичного развития. ВТБ Лизинг - надежный партнер для вывода бизнеса на новый уровень», - отметил коммерческий директор ВТБ Лизинг Евгений Татаринов.

Железнодорожный сегмент исторически является флагманом в бизнесе ВТБ Лизинг. На сегодняшний день ж/д портфель компании насчитывает более 100 000 вагонов различных типов, по этому показателю она является крупнейшим лизингодателем в России. Благодаря совершенствованию подходов в работе с клиентами и разработке новых решений реализации сделки и договорной обвязки в I квартале 2020 г. новый бизнес ВТБ Лизинг в сегменте железнодорожной техники вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,5 млрд рублей. В 2019 году компания получила Национальную премию «Лизинговая сделка года» в железнодорожном сегменте.

Справочно

«ГК Урал Логистика является динамичной и уверенно развивающейся компанией. Сотрудничество с ВТБ Лизинг демонстрирует высокий уровень надежности ГК Урал Логистика и доверия к нам со стороны финансовых институтов. Увеличение парка вагонов позволит нам значительно укрепить свои позиции на рынке перевозок нефтеналивных грузов, предоставить новый уровень сервиса клиентам», - заявила генеральный директор ООО «Урал Логистика» Елена Сергеева.

Владельцем ГК Урал Логистика является Александр Иванов. Выручка в 2019 году составила 8,5 млрд рублей. В настоящее время парк в управлении группы компаний составляет более 10 тысяч единиц. Основной вид деятельности - перевозка нефтеналивных грузов собственным и привлеченным железнодорожным транспортом. ГК Урал Логистика по итогам 2020 года планирует достичь объема грузовых перевозок в размере 15 млн тонн, что выведет ее в ТОП-30 крупнейших операторов по данному показателю в России.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

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