«Прокатил» с металлом: гендиректора челябинского завода посадили за обман заказчиков

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:27:28+03:00

Осужденный брал предоплату за поставку металлопроката на сумму более 33 млн рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

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Гендиректор Челябинского завода современных конструкций (ЧЗСК) Дмитрий Романов отправится в колонию на девять лет за мошенничество. Такое наказание определил Центральный районный суд.

Заказчики перечислили ему предоплату за поставку металлопроката, но в итоге ничего не получали. В результате 22 компании из 17 регионов страны были обмануты на сумму свыше 33 млн рублей.

Предприниматель признан виновным в совершении 21 преступления, предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности с причинением значительного ущерба) и ч.6 ст. 159 УК РФ (тоже преступление, только в крупном размере).

— Также приговором разрешена судьба арестованного имущества и заявленных потерпевшими гражданских исков, — сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска. — Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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ИСТОЧНИК KP.RU