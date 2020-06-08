2020-06-08T15:20:24+03:00
Общество

Райффайзенбанк запускает кредитку с понятным кэшбэком

Ее владельцы будут получать 1,5% кэшбэка рублями с любой покупки по карте без ограничений по сумме и без выполнения каких-либо условий
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Райффайзенбанк объявляет о запуске новой кредитной карты «Кэшбэк на все». Ее владельцы будут получать 1,5% кэшбэка рублями с любой покупки по карте без ограничений по сумме и без выполнения каких-либо условий. Карта бесплатная в обслуживании. Доступный лимит — 600 000 руб. Беспроцентный период — до 52 дней.

Клиент получает кэшбэк 1,5% с любой покупки, оплаченной кредитной картой Visa Gold. Кэшбэк копится сразу в рублях на протяжении месяца и до 10-го числа следующего месяца приходит на счет. Баланс кэшбэка по прошедшим покупкам можно в любой момент увидеть в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн.

Райффайзенбанк начислит кэшбэк за любые, даже самые маленькие покупки клиента суммой меньше 1 руб. При этом нет ограничений и по максимальной сумме траты. Под начисление кэшбэка не подпадают операции, которые традиционно исключены банками из программ лояльности: это снятия наличных, переводы на другие карты и прочие квази-кэш-операции, пополнения счетов (интернет-провайдеров, мобильных операторов, электронных кошельков), оплата ЖКХ, страхования, штрафов, гэмблинг и покупка лотерейных билетов, а также операции, которые попадают в категорию мошеннических или направлены на осуществление предпринимательской деятельности.

Заказать кредитную карту «Кэшбэк на все» можно в Райффайзен-Онлайн, на сайте или в любом офисе Райффайзенбанка.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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