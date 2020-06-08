Погода в Челябинске 9 июня 2020: когда придет спасительная прохлада

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:37:13+03:00

Какой будет погода в Челябинске 9 июня 2020 года

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Любите зажечь с друзьями? Тогда завтра вас ждет двойной праздник. В ближайший вторник мир отмечает Международный день друзей, а погода сулит нам настоящее пекло. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 9 июня 2020 года.

Синоптики Челябинского гидрометцентра учли массу параметров и просчитали, что ночь на вторник, 9 мая, ожидается теплой: до +13 градусов. Днем, естественно, температура поднимется до +32 градусов.

Завтра в городе ненавязчивый ветер, никаких осадков. Результат — пыльный смог. Режим НМУ в Челябинске продлили до вечера вторника.

Тем, кто рад жаркому лету, напомним: впереди у челябинцев еще несколько знойных дней. Не тратьте время и проведите их с пользой.

А страдающих от жары можем обрадовать: уже в субботу в Челябинске похолодает до +20 и пройдет дождик.

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ИСТОЧНИК KP.RU