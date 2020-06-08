2020-06-08T15:47:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Соцработники в Челябинской области доставили адресатам 40 тысяч наборов продуктов

Бойцов передовой с коронавирусом поздравил с профессиональным праздником Алексей Текслер
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Для одиноких больных стариков социальный работник подчас - самый близкий человек. Фото: Архив КП.Для одиноких больных стариков социальный работник подчас - самый близкий человек. Фото: Архив КП.
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В понедельник, 8 июня, глава региона пригласил на совещание сотрудников системы соцзащиты. 15 тысяч неравнодушных активных жителей нашей области, соцработников, — это настоящая армия. И сейчас она мобилизована на борьбу с COVID-19. Каждый день эти люди помогают обездоленным, одиноким, многодетным.

С праздником соцработников поздравил губернатор:

— Конечно, хотелось бы поздравить вас лично, пообщаться, вручить награды, цветы. Это еще впереди. Пока вы встречаете свой праздник на рабочих местах, и нагрузка в эти дни, недели и месяцы на вас возросла многократно. Желаю вам успехов, терпения, стойкости в вашей нелегкой и благородной работе. Вам и членам ваших семей желаю здоровья и всего самого наилучшего.

Текслер подчеркнул, 126 тыс южноуральцам старшего возраста соцработники доставили на дом продукты, лекарства, помогли оплатить услуги ЖКХ. Пенсионеры возрастом от 65 лет и старше получили более 40 тысяч продуктовых наборов. За два месяца на горячих линиях министерства социальных отношений принято почти 200 тысяч звонков.

Справочная служба министерства социальных отношений Челябинской области:

Горячая линия о мерах соцподдержки: 8-912-806-84-96, 8-800-550-74-03,с 8.00 до 21.00, ежедневно.

Прием заявок на доставку продуктов питания, лекарств, оплаты услуг ЖКХ от граждан от 65 лет и старше: 8-919-304-63-00, круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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