На трех улицах Челябинска построили ливневки

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:54:06+03:00

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Челябинские дорожники обустроили дождевые канализации на улицах Львовской, Волгодонской, Контейнерной и Новой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Строительные работы на других объектах будут продолжаться в течение всего дорожного сезона.

— Также в ежедневном режиме выполняется весь спектр работ по содержанию и ремонту ливневой канализации города. За минувшую неделю выполнены работы по ремонту, замене решеток, колодцев на 47 объектах улично-дорожной сети, — рассказали в мэрии.

Реновация Кировки, вырубка деревьев, мешают рельсы и засилье рекламы, — вице-мэр Александр Егоров 00:00 00:00

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

Обо всех неполадках в работе ливневой канализации города можно сообщать в круглосуточную диспетчерскую Комитета дорожного хозяйства и МБУ «ЭВИС» 8-951-771-73-25, 8 (351) 727-46-26.

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ИСТОЧНИК KP.RU