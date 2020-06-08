2020-06-08T16:15:02+03:00
Общество

Общественники ожидают изменений в урбанистике Челябинска

Поводом встала встреча Алексея Текслера и Ильи Варламова
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Фото: пресс-служба губернатора Челябинской областиФото: пресс-служба губернатора Челябинской области
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Челябинцы оценили открытость нынешнего руководства на примере совместной прогулки по городу губернатора Челябинской области Алексея Текслера и блогера Ильи Варламова. Общественники одобрили тот факт, что губернатор принял критику урбаниста и обещал взять ее во внимание.

— Прежнее руководство региона на критику не реагировало от слова «совсем», сложно вообразить такие свободные прогулки с Дубровским, например. Нынешние власти не просто готовы к диалогу с активистами, а уже его ведут. Факт. Для того и ставка вице-мэра по городской среде появилась. И Текслер в данном случае не буфер, в отличие от своих предшественников, а фильтр, потому как отделит зерна от плевел и точно доведет главное до тех, кто профессионально занимается урбанистикой в Челябинске, — говорят авторы телеграм-канала «Челябушка». — Только кроме политической воли для позитивных изменений было бы уместно добавить еще желание и адекватное отношение к окружающему пространству со стороны самих жителей.

Кстати, глава региона согласился с блогером, что центру Челябинска нужно больше пешеходных зон, мест для занятия спортом и скверов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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