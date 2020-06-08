2020-06-08T16:25:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске две тысячи соцработников трудятся в режиме самоизоляции

Власти региона поддерживают сотрудников системы в непростое время
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В пандемию коронавируса работники соцучреждений ушли на самоизоляцию вместе с подопечными. Фото: Архив КП.В пандемию коронавируса работники соцучреждений ушли на самоизоляцию вместе с подопечными. Фото: Архив КП.
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В эпидемию коронавируса 15 тысяч соцработников Челябинской области встречают профессиональный праздник на рабочих местах. Они помогли 125 тысячам южноуральцев — одиноким, многодетным, малоимущим, доставив продукты, лекарства.

С 24 апреля на самоизоляцию переведены 29 стационарных учреждений региона. Алексей Текслер распорядился поддержать персонал материально.

Региональную разовую надбавку в 10 тыс. руб. получили 3,2 тыс. работников комплексных центров соцобслуживания.

Сейчас 2 тыс. работников стационарных учреждений соцобслуживания трудятся в режиме превентивной изоляции. Они получают деньги и из бюджета области, и «президентские» выплаты.

8 июня, на совещании в формате ВКС с соцработниками, губернатор ответил на обращение Нины Вишникиной, директора Полетаевского психоневрологического интерната, сотрудники которого работают в режиме изоляции.

— Нужно беречь и себя, и подопечных. Режим превентивной изоляции сложен отсутствием возможности общаться с семьей. Но непростой период нужно прожить. Мы поддерживаем и будем поддерживать наших сотрудников. Берегите себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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