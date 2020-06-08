В Челябинске две тысячи соцработников трудятся в режиме самоизоляции
В эпидемию коронавируса 15 тысяч соцработников Челябинской области встречают профессиональный праздник на рабочих местах. Они помогли 125 тысячам южноуральцев — одиноким, многодетным, малоимущим, доставив продукты, лекарства.
С 24 апреля на самоизоляцию переведены 29 стационарных учреждений региона. Алексей Текслер распорядился поддержать персонал материально.
Региональную разовую надбавку в 10 тыс. руб. получили 3,2 тыс. работников комплексных центров соцобслуживания.
Сейчас 2 тыс. работников стационарных учреждений соцобслуживания трудятся в режиме превентивной изоляции. Они получают деньги и из бюджета области, и «президентские» выплаты.
8 июня, на совещании в формате ВКС с соцработниками, губернатор ответил на обращение Нины Вишникиной, директора Полетаевского психоневрологического интерната, сотрудники которого работают в режиме изоляции.
— Нужно беречь и себя, и подопечных. Режим превентивной изоляции сложен отсутствием возможности общаться с семьей. Но непростой период нужно прожить. Мы поддерживаем и будем поддерживать наших сотрудников. Берегите себя.
ИСТОЧНИК KP.RU
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