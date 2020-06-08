Челябинский урбанист оценил изменения на площади Революции

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:06:12+03:00

Даже название на английском в этот раз правильное. Фото: Челябинский урбанист, vk.com

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Более выдержанно и благородно — именно так Челябинский урбанист Лев Владов описал изменения в благоустройстве на Площади Революции. Небольшое пространство у остановки в сторону Северо-Запад стало более красивым и функциональным.

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Так у проезжей части напротив Кировки заменили кривые ржавые столбики. Теперь в качестве материала стали использовать более практичный в эксплуатации алюминий, при котором исключена ржавчина, а все пространство внутри столбов заполнили бетоном.

Новые столбы прочные и, благодаря материалу, долговечные. Фото: Челябинский урбанист, vk.com

Изменению подверглись и остановочные павильоны. Они теперь перекрашены в темно-серый цвет, включая урны и скамейки, а название остановки написано более читаемым и аккуратным шрифтом. Также на павильоне красиво указана навигация: появились иконки проезжаюшего здесь транспорта, а также название остановки на английском.

— В процесс были вовлечены несколько компаний и управлений администрации. Остановка стала выглядеть гораздо более выдержанно и благородно. Ждем, когда что-то сделают с ярко-синим ларьком «Роспечати» и гибддшными зелеными табличками. Можно порадоваться — в Челябинске появляется осмысленный дизайн среды. Впервые за очень долгое время, — рассказал Лев Владов.

При этом, это скорее всего не первые изменения, которые ждут центр города. В минувшие выходные благоустройства проспекта Ленина в Челябинске губернатор Алексей Текслер обсудил с московским блогером и урбанистом Ильей Варламовым.

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ИСТОЧНИК KP.RU