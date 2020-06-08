2020-06-08T17:59:50+03:00
Общество

Урбанисты негодуют: под Челябинском построят надземные пешеходные переходы

Конструкции появятся на участках трасс М-5 и А-310
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
«Мосты» призваны улучшить пропускную способность. Фото: ФКУ Упрдор «Южный Урал».«Мосты» призваны улучшить пропускную способность. Фото: ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Изменить размер текста:

Чтобы не мешать движению: на челябинских участках трасс М-5 и А-310 появятся новые надземные пешеходные переходы. По мнению федерального управдора «Южный Урал», это позволит увеличить пропускную способность на дорогах и повысит безопасность пешеходов.

Как отметили в учреждении, постройка конструкции также не помешают автомобилепотоку. Помимо того, что о работах водителей предупредят за несколько дней до их начала, само возведение займет всего 40 минут.

В управдоре также добавили, что новые переходы будут не только безопасными, но и очень надежными — заявленный срок службы составляет 15 лет. Также все «мосты» будут оснащены пандусами и необходимым освещением.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подготовка к Параду Победы: на площади Революции Челябинска заработала светомузыка
Протащил на десять метров: в Челябинске произошло серьезное ДТП
Еще один: из Челябинска увозят новый низкопольный трамвай
Урбанисты негодуют: под Челябинском построят надземные пешеходные переходы
Челябинский урбанист оценил изменения на площади Революции
Погода в Челябинске 9 июня 2020: когда придет спасительная прохлада
В Челябинске две тысячи соцработников трудятся в режиме самоизоляции
Общественники ожидают изменений в урбанистике Челябинска
На трех улицах Челябинска построили ливневки
Соцработники в Челябинской области доставили адресатам 40 тысяч наборов продуктов
Свет средь бела дня: жителей Челябинска возмутили горящие фонари в центре
Райффайзенбанк запускает кредитку с понятным кэшбэком
ВТБ отмечает рост числа операций с иностранными ценными бумагами
«Прокатил» с металлом: гендиректора челябинского завода посадили за обман заказчиков
В Челябинской области две больницы закрыли на карантин по коронавирусу
Серийные грабители обчистили салоны связи в Челябинске на 900 тысяч
Портят вандалы: в Челябинске установят видеокамеры на остановках
Когда в дома, где закончилась опрессовка, вернут горячую воду в Челябинске
Мать троих детей свела счеты с жизнью в Челябинской области
«Мы рискуем не меньше»: в Челябинской области сотрудники скорой пожаловались на невыплату «ковидных» денег
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
Больше пространства и автономии: почему миллениалы хотят покупать свое жилье