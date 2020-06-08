Урбанисты негодуют: под Челябинском построят надземные пешеходные переходы

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:59:50+03:00

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Чтобы не мешать движению: на челябинских участках трасс М-5 и А-310 появятся новые надземные пешеходные переходы. По мнению федерального управдора «Южный Урал», это позволит увеличить пропускную способность на дорогах и повысит безопасность пешеходов.

Как отметили в учреждении, постройка конструкции также не помешают автомобилепотоку. Помимо того, что о работах водителей предупредят за несколько дней до их начала, само возведение займет всего 40 минут.

В управдоре также добавили, что новые переходы будут не только безопасными, но и очень надежными — заявленный срок службы составляет 15 лет. Также все «мосты» будут оснащены пандусами и необходимым освещением.

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ИСТОЧНИК KP.RU