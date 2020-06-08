Протащил на десять метров: в Челябинске произошло серьезное ДТП

8 Июнь 2020 2020-06-08T19:34:45+03:00

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В Челябинске произошло серьезное ДТП с участием пешехода. Проезжавший мимо пешеходного перехода водитель не заметил идущую женщину, сбив ее и протащив несколько метров на капоте.

Как сообщают наши читатели, инцидент произошел на улице Зальцмана. Судя по фотографиям пешеходка получила достаточно серьезные повреждения. Ее увозили на карете скорой помощи, оборудованной под реанимацию.

Пока до конца ясно как именно произошло столкновение. В пресс-службе МВД уточнили, что сейчас на место происшествия выехал наряд полиции, который будет уточнять все подробности и обстоятельства ДТП. По предварительной информации, пострадавшая жива.

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ИСТОЧНИК KP.RU