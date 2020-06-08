Подготовка к Параду Победы: на площади Революции Челябинска заработала светомузыка
Обещание сдержано: у фонтана на площади Революции в Челябинска заработала светомузыка. Из-за переноса Парада Победы на 24 июня, весь первый месяц лета прохожие смогут наслаждаться песнями военных лет.
На площади Революции в Челябинске заработала светомузыка.Видео: Ирина Фадюшина
Раннее, по словам главы Советского района Владислава Макарова, музыку подбирали именно к 9 мая, однако из-за изоляции было решено включить светомузыку только после улучшения ситуации в городе.
— Мы составили плейлист песен военных лет. В него вошли 25 мелодий, которые должны будут играть до Парада Победы. Пока планируем запустить вместе с подсветкой 1 июня, но все срок может отодвинуться. Фонтан привлекает людей, поэтому нужно решить: или показать красоту, или позаботиться о здоровье граждан, — прокомментировал Владислав Макаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU