2020-06-08T19:23:20+03:00
Общество

Минздрав Челябинской области рассказал о врачах с антителами к коронавирусу

Сейчас в регионе совершено более 1000 исследований
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Технологии новосибирского «Вектора» позволяет выявлять и степень заболеванияТехнологии новосибирского «Вектора» позволяет выявлять и степень заболеванияФото: Валентина ВАГАНОВА
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Пять — именно столько процентов южноуральских медиков имеют антитела к коронавирусу. К такому выводу пришли специалисты Челябинской клинико-диагностической лаборатории, которая использующие системы «Вектор-Бест» из Новосибирска.

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Сейчас в регионе произведено около тысячи исследований методом ИФА-диагностики и они будут продолжаться и дальше. Подобная техника позволяет выявлять степень заражение у тех, у кого COVID-19 протекает легкой и средней форме, а также тех у кого нет симптомов болезни.

— Определение на COVID-19 имеет многоступенчатый характер. От забора анализа до выдачи результата проходят сутки. Исследование тест-системы проходит в автоматическом анализаторе«Реал-Бест». Таких приборов в России всего 4, один из них — в Челябинске. Одновременно аппарат может разместить до 200 проб, — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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