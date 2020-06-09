Минздрав Челябинской области рассказал о врачах с антителами к коронавирусу

9 Июнь 2020 2020-06-08T19:23:20+03:00

Сейчас в регионе совершено более 1000 исследований

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Пять — именно столько процентов южноуральских медиков имеют антитела к коронавирусу. К такому выводу пришли специалисты Челябинской клинико-диагностической лаборатории, которая использующие системы «Вектор-Бест» из Новосибирска.

Ждать ли второй волны коронавируса и как болеют кошки, — микробиолог ЧелГУ Светлана Андреева 00:00 00:00

Сейчас в регионе произведено около тысячи исследований методом ИФА-диагностики и они будут продолжаться и дальше. Подобная техника позволяет выявлять степень заражение у тех, у кого COVID-19 протекает легкой и средней форме, а также тех у кого нет симптомов болезни.

— Определение на COVID-19 имеет многоступенчатый характер. От забора анализа до выдачи результата проходят сутки. Исследование тест-системы проходит в автоматическом анализаторе«Реал-Бест». Таких приборов в России всего 4, один из них — в Челябинске. Одновременно аппарат может разместить до 200 проб, — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU