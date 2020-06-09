Минздрав Челябинской области рассказал о врачах с антителами к коронавирусу
Пять — именно столько процентов южноуральских медиков имеют антитела к коронавирусу. К такому выводу пришли специалисты Челябинской клинико-диагностической лаборатории, которая использующие системы «Вектор-Бест» из Новосибирска.
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Сейчас в регионе произведено около тысячи исследований методом ИФА-диагностики и они будут продолжаться и дальше. Подобная техника позволяет выявлять степень заражение у тех, у кого COVID-19 протекает легкой и средней форме, а также тех у кого нет симптомов болезни.
— Определение на COVID-19 имеет многоступенчатый характер. От забора анализа до выдачи результата проходят сутки. Исследование тест-системы проходит в автоматическом анализаторе«Реал-Бест». Таких приборов в России всего 4, один из них — в Челябинске. Одновременно аппарат может разместить до 200 проб, — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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