2020-06-09T07:02:13+03:00
Общество

Власти придумали, как уменьшить очереди в МФЦ

Ежедневная толкучка повышает опасность заражения
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Ранее очереди в МФЦ были даже во время режима работы по предварительной записи. Фото: Эдуард ФадюшинРанее очереди в МФЦ были даже во время режима работы по предварительной записи. Фото: Эдуард Фадюшин
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В администрации Челябинска разработали комплекс мер, которые помогут снизить очереди из посетителей. И хотя это произошло только на третьем месяце карантинного режима, общественники отмечают — с приемом граждан в МФЦ давно нужно было что-то сделать.

— Наконец-то придумали, что делать с толкучкой в МФЦ. Происходящее вызывает опасения — как бы сетка крайне востребованных учреждений не стала рассадником инфекции. Жалобы на очереди в них сыпались весь май и, вероятно, обстановка накалилась донельзя, иначе не возникло бы мэрского поручения по ежедневным докладам об МФЦ, — сообщает телеграм-канал «Челябушка». — Лучше уж поздно, чем никогда.

Посетителям будут раздавать тематические листовки и напоминать про дистанцию. Температуру гражданам измерят с помощью инеллектуальных тепловизоров. Предполагается, что так отсеются посетители с признаками заболевания. Установлены бактерицидные облучатели.

Также гражданам рассказали о безопасном времени посещения МФЦ. Чтобы лишний раз не стоять в очередях, свой визит лучше планировать в этот временной промежуток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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