2020-06-09T08:02:11+03:00
Общество

Купаться небезопасно: Роспотребнадзор проверил качество воды в озерах Челябинска

Пробы брали в водоемах Первое и Смолино, а также в Шершневском водохранилище
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Купаться в неразрешенных местах опасно для здоровья. Через инфицированную воду могут передаваться многие заболевания.Купаться в неразрешенных местах опасно для здоровья. Через инфицированную воду могут передаваться многие заболевания.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Купальный сезон в Челябинске официально не открыт из-за пандемии, тем не менее пляжи переполнены. Насколько безопасны водоемы для купания, проверили специалисты регионального Роспотребнадзора. Они взяли пробы в озерах Первое и Смолино, а также в Шершневском водохранилище. Лабораторные исследования показали, что купаться можно только в одном месте.

— По результатам лабораторных исследований, качество воды Шершневского водохранилища (пляжи в районе АМЗ и в поселке Сосновка) соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Отобранные пробы воды из озер Первое (пляж в районе пер. Мамина) и Смолино (пляж в районе пер. Дачный) не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Челябинской области.

Главный санитарный врач области поручил главам районов и владельцам пляжей решить эту проблему. Пока Роспотребнадзор не выдал ни одного санитарно-эпидемиологического заключения о безопасности воды.

В ведомстве отметили, что купаться в неразрешенных местах опасно для здоровья. Через инфицированную воду могут передаваться многие заболевания, вплоть до холеры и гепатита А. Мониторинг качества воды в Челябинске продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Открытие пляжного сезона в Челябинске в 2020 году: разрешенные и запрещенные места для купаний

В этом году для отдыхающих оборудовано 12 пляжей и 27 закрыто (подробнее)

Челябинцы компенсировали отдых на пляжах заплывами в карьерах

Купальный сезон открыли в опасных местах (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Купаться небезопасно: Роспотребнадзор проверил качество воды в озерах Челябинска
Граффити-художник нарисовал портрет Владимира Высоцкого на гараже в Челябинске
Власти придумали, как уменьшить очереди в МФЦ
Уличные музыканты в Челябинске начали принимать деньги по безналу
Минздрав Челябинской области рассказал о врачах с антителами к коронавирусу
Подготовка к Параду Победы: на площади Революции Челябинска заработала светомузыка
В Челябинске автомобиль сбил женщину-пешехода и протащил на 10 метров
Еще один: из Челябинска увозят новый низкопольный трамвай
Урбанисты негодуют: под Челябинском построят надземные пешеходные переходы
Челябинский урбанист оценил изменения на площади Революции
Погода в Челябинске 9 июня 2020: когда придет спасительная прохлада
В Челябинске две тысячи соцработников трудятся в режиме самоизоляции
Общественники ожидают изменений в урбанистике Челябинска
На трех улицах Челябинска построили ливневки
Соцработники в Челябинской области доставили адресатам 40 тысяч наборов продуктов
Свет средь бела дня: жителей Челябинска возмутили горящие фонари в центре
Райффайзенбанк запускает кредитку с понятным кэшбэком
ВТБ отмечает рост числа операций с иностранными ценными бумагами
«Прокатил» с металлом: гендиректора челябинского завода посадили за обман заказчиков
В Челябинской области две больницы закрыли на карантин по коронавирусу
Серийные грабители обчистили салоны связи в Челябинске на 900 тысяч
Портят вандалы: в Челябинске установят видеокамеры на остановках
Когда в дома, где закончилась опрессовка, вернут горячую воду в Челябинске
Мать троих детей свела счеты с жизнью в Челябинской области
«Мы рискуем не меньше»: в Челябинской области сотрудники скорой пожаловались на невыплату «ковидных» денег
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
Больше пространства и автономии: почему миллениалы хотят покупать свое жилье