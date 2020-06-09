Купаться небезопасно: Роспотребнадзор проверил качество воды в озерах Челябинска
Купальный сезон в Челябинске официально не открыт из-за пандемии, тем не менее пляжи переполнены. Насколько безопасны водоемы для купания, проверили специалисты регионального Роспотребнадзора. Они взяли пробы в озерах Первое и Смолино, а также в Шершневском водохранилище. Лабораторные исследования показали, что купаться можно только в одном месте.
— По результатам лабораторных исследований, качество воды Шершневского водохранилища (пляжи в районе АМЗ и в поселке Сосновка) соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Отобранные пробы воды из озер Первое (пляж в районе пер. Мамина) и Смолино (пляж в районе пер. Дачный) не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Челябинской области.
Главный санитарный врач области поручил главам районов и владельцам пляжей решить эту проблему. Пока Роспотребнадзор не выдал ни одного санитарно-эпидемиологического заключения о безопасности воды.
В ведомстве отметили, что купаться в неразрешенных местах опасно для здоровья. Через инфицированную воду могут передаваться многие заболевания, вплоть до холеры и гепатита А. Мониторинг качества воды в Челябинске продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU