Купаться небезопасно: Роспотребнадзор проверил качество воды в озерах Челябинска

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:02:11+03:00

Купаться в неразрешенных местах опасно для здоровья. Через инфицированную воду могут передаваться многие заболевания. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пробы брали в водоемах Первое и Смолино, а также в Шершневском водохранилище

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Купальный сезон в Челябинске официально не открыт из-за пандемии, тем не менее пляжи переполнены. Насколько безопасны водоемы для купания, проверили специалисты регионального Роспотребнадзора. Они взяли пробы в озерах Первое и Смолино, а также в Шершневском водохранилище. Лабораторные исследования показали, что купаться можно только в одном месте.

— По результатам лабораторных исследований, качество воды Шершневского водохранилища (пляжи в районе АМЗ и в поселке Сосновка) соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Отобранные пробы воды из озер Первое (пляж в районе пер. Мамина) и Смолино (пляж в районе пер. Дачный) не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Челябинской области.

Главный санитарный врач области поручил главам районов и владельцам пляжей решить эту проблему. Пока Роспотребнадзор не выдал ни одного санитарно-эпидемиологического заключения о безопасности воды.

В ведомстве отметили, что купаться в неразрешенных местах опасно для здоровья. Через инфицированную воду могут передаваться многие заболевания, вплоть до холеры и гепатита А. Мониторинг качества воды в Челябинске продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU