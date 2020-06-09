Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 9 июня 2020 года: число больных перевалило за 4 тысячи, рекорд по смертям
В Челябинской области на утро 9 июня подтверждены 4129 случаев COVID-19. За сутки прибавилось 135 зараженных, вылечились 100 человек. Всего сейчас лечатся от коронавируса 2083 южноуральца. Количество зараженных коронавирусом в Челябинске составляет 1267 человек.
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От ковида умерли еще четыре человека: две пациентки 81 и 88 лет (первая из Челябинска, вторая из Кунашакского района), и два пациента 80 и 60 лет (из Челябинска и Магнитогорска). Всего с момента пандемии в области скончались 63 человека.
16 заболевших переведены в медучреждения по месту прописки в другие регионы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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