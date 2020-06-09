«Златоуст — рыхлый, а Сатка — очень интересная»: Илья Варламов поделился впечатлениями от поездки в Челябинскую область

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:35:38+03:00

Про Челябинск блогер на этот раз высказался коротко

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Блогер-урбанист Илья Варламов несколько дней провел в Челябинской области. Он посетил Челябинск, Златоуст, Сатку, Усть-Катав и даже встретился с губернатором. В своем телеграм-канале эксперт по городской среде опубликовал краткие характеристики каждому из городов. Подробный отчет пообещал опубликовать позже.

Златоуст Илья Варламов назвал «рыхлым городом»: здесь бесконечные заводы и жилые кварталы, но нет явно выраженного центра. Сатке дал более приятную характеристику — «город очень интересный и обязателен к посещению». Отметил работу по благоустройству градообразующего предприятия «Магнезит», обилие стрит-арта и интересных общественных пространств. Обозначил и минусы.

— Кроме завода тут есть еще старый олигарх Юрий Китов (владелец «Сонькиной лагуны» — прим. авт.), человек без чувства вкуса и чувства меры. В то время как комбинат пытается вытащить город в светлое будущее, Китов в лучших традициях 90-х строит в старом центре свои замки — что-то среднее между придорожными шашлычными и декорациями к байк-шоу Хирурга, — написал Варламов.

Усть-Катав, по мнению урбаниста, пребывает сейчас в плачевном состоянии. Напомним, в городе находится завод по производству трамваев и лифтов.

— Показательный факт: завод установил мировой рекорд по количеству произведенных вагонов одной модели — почти 15 тысяч вагонов модели КТМ-5М, но в городе нет ни одного трамвая.

Про Челябинск блогер сказал, что писал уже много и повторяться не будет.

— Из нового — в городе начали спиливать заборы, это просто прекрасно. А еще по всему центру ГИБДД развесила яркие кислотные таблички, призывающие водителей соблюдать правила. Надеюсь, это недоразумение как можно скорее с улиц города исчезнет. А в остальном все по-прежнему: город ждет перемен.

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ИСТОЧНИК KP.RU