Алексей Текслер проверит ремонт дороги на Фершампенуаз
Во вторник, 9 июня, губернатор отправился с рабочим визитом в Нагайбакский район, расположенный на юго-западе Челябинской области. Как сообщает пресс-служба главы региона, программа визита насыщенная.
В поселке Арсинский Алексей Текслер побывает в отремонтированном ДК: селяне дождались капитального ремонта. В селе Фершампенуаз глава региона побывает в реконструированном Парке Победы и на отремонтированном стадионе «Олимпийский»
Побывает глава региона на ремонтируемой дороге Фершампенуаз — Петропавловский. Кстати, в прошлом году по распоряжению Текслера Нагайбакский район получил на ремонт дорог 18 млн руб из областного бюджета. Софинансированием муниципалитет добавил 11 млн руб.
В повестке есть визит на проблемные объекты района: в районную больницу, испытывающую кадровый голод, и на очистные сооружения.
Завершающим мероприятием станет рабочая встреча с главой района Иваном Сурменевым.
ИСТОЧНИК KP.RU