Алексей Текслер проверит ремонт дороги на Фершампенуаз

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:08:26+03:00

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Во вторник, 9 июня, губернатор отправился с рабочим визитом в Нагайбакский район, расположенный на юго-западе Челябинской области. Как сообщает пресс-служба главы региона, программа визита насыщенная.

В поселке Арсинский Алексей Текслер побывает в отремонтированном ДК: селяне дождались капитального ремонта. В селе Фершампенуаз глава региона побывает в реконструированном Парке Победы и на отремонтированном стадионе «Олимпийский»

Побывает глава региона на ремонтируемой дороге Фершампенуаз — Петропавловский. Кстати, в прошлом году по распоряжению Текслера Нагайбакский район получил на ремонт дорог 18 млн руб из областного бюджета. Софинансированием муниципалитет добавил 11 млн руб.

В повестке есть визит на проблемные объекты района: в районную больницу, испытывающую кадровый голод, и на очистные сооружения.

Завершающим мероприятием станет рабочая встреча с главой района Иваном Сурменевым.

ИСТОЧНИК KP.RU