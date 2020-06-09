2020-06-09T10:08:26+03:00
Общество

Алексей Текслер проверит ремонт дороги на Фершампенуаз

Губернатор Челябинской области работает в Нагайбакском районе
Поделиться:
Алексей Текслер работает в Нагайбакском районе. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер работает в Нагайбакском районе. Фото: gubernator74.ru
Изменить размер текста:

Во вторник, 9 июня, губернатор отправился с рабочим визитом в Нагайбакский район, расположенный на юго-западе Челябинской области. Как сообщает пресс-служба главы региона, программа визита насыщенная.

В поселке Арсинский Алексей Текслер побывает в отремонтированном ДК: селяне дождались капитального ремонта. В селе Фершампенуаз глава региона побывает в реконструированном Парке Победы и на отремонтированном стадионе «Олимпийский»

Побывает глава региона на ремонтируемой дороге Фершампенуаз — Петропавловский. Кстати, в прошлом году по распоряжению Текслера Нагайбакский район получил на ремонт дорог 18 млн руб из областного бюджета. Софинансированием муниципалитет добавил 11 млн руб.

В повестке есть визит на проблемные объекты района: в районную больницу, испытывающую кадровый голод, и на очистные сооружения.

Завершающим мероприятием станет рабочая встреча с главой района Иваном Сурменевым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пограничники задержали крупную партию анаболиков в Челябинской области
Прокуратура нашла виновного в подтоплении автоцентра на Свердловском тракте в Челябинске
За три дня сотрудники ГИБДД Челябинской области поймали более 200 пьяных водителей
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
Пьяный водитель, устроивший смертельную аварию в Челябинске, вышел на свободу
Житель Челябинска оспорил в суде введение самоизоляции в области
Старший мастер ЧМК попала на доску почета наставников России
Алексей Текслер проверит ремонт дороги на Фершампенуаз
ВТБ Лизинг увеличил лимит финансирования ГК Урал Логистика на 4,5 миллиарда рублей
«Златоуст — рыхлый, а Сатка — очень интересная»: Илья Варламов поделился впечатлениями от поездки в Челябинскую область
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 9 июня 2020 года: число больных перевалило за 4 тысячи, рекорд по смертям
Купаться небезопасно: Роспотребнадзор проверил качество воды в озерах Челябинска
Граффити-художник нарисовал портрет Владимира Высоцкого на гараже в Челябинске
Власти придумали, как уменьшить очереди в МФЦ
Уличные музыканты в Челябинске начали принимать деньги по безналу
Минздрав Челябинской области рассказал о врачах с антителами к коронавирусу
Подготовка к Параду Победы: на площади Революции Челябинска заработала светомузыка
В Челябинске автомобиль сбил женщину-пешехода и протащил на 10 метров