2020-06-09T10:21:56+03:00
Общество

Старший мастер ЧМК попала на доску почета наставников России

Лилия Муратовна работает на комбинате уже более 28 лет
Поделиться:
Изменить размер текста:

Работник Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») включен в список лучших наставников страны. Онлайн-проект «Доска почета наставников России» организован некоммерческим партнерством «Центральный институт труда» (ЦИТ) с целью возрождения наставничества на производстве и передачи опыта и знаний молодым сотрудникам.

На сайте ЦИТ размещены фотографии лучших наставников организаций, предприятий и компаний различных отраслей страны. Руководство ЧМК выбрало для этой ответственной миссии Лилию Холостенко — старшего мастера контрольного участка отбора и подготовки проб управления технического контроля ЧМК.

Лилия Муратовна работает на ЧМК уже более 28 лет. Она прошла трудовой путь от контролера черных металлов до старшего мастера. За это время Лилия Холостенко смогла завоевать уважение коллег по работе, хорошо разбирается в своей специальности и может решить любой рабочий вопрос. Она неоднократно отмечена наградами и грамотами от управления комбината, удостоена премии «Лучший мастер ПАО «ЧМК». Лилия Муратовна обучила более сотни рабочих и является наставников не одного поколения молодых сотрудников комбината.

— Наставничество на ЧМК — старая и добрая традиция, сложившаяся десятилетиями. Некоторые работники комбината воспитали целые цеха специалистов, росли и развивались вместе со своими подопечными. Мы будем стараться сохранить эту традицию на многие годы, — отмечает директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

НП «Центральный Институт Труда» — профессиональное объединение наставников, созданное в 2016 году с целью развития института наставничества в России. Штаб-квартира организации расположена в Екатеринбурге. ЦИТ является инициатором формирования «Союза наставников по повышению производительности труда».

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пограничники задержали крупную партию анаболиков в Челябинской области
Прокуратура нашла виновного в подтоплении автоцентра на Свердловском тракте в Челябинске
За три дня сотрудники ГИБДД Челябинской области поймали более 200 пьяных водителей
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
Пьяный водитель, устроивший смертельную аварию в Челябинске, вышел на свободу
Житель Челябинска оспорил в суде введение самоизоляции в области
Старший мастер ЧМК попала на доску почета наставников России
Алексей Текслер проверит ремонт дороги на Фершампенуаз
ВТБ Лизинг увеличил лимит финансирования ГК Урал Логистика на 4,5 миллиарда рублей
«Златоуст — рыхлый, а Сатка — очень интересная»: Илья Варламов поделился впечатлениями от поездки в Челябинскую область
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 9 июня 2020 года: число больных перевалило за 4 тысячи, рекорд по смертям
Купаться небезопасно: Роспотребнадзор проверил качество воды в озерах Челябинска
Граффити-художник нарисовал портрет Владимира Высоцкого на гараже в Челябинске
Власти придумали, как уменьшить очереди в МФЦ
Уличные музыканты в Челябинске начали принимать деньги по безналу
Минздрав Челябинской области рассказал о врачах с антителами к коронавирусу
Подготовка к Параду Победы: на площади Революции Челябинска заработала светомузыка
В Челябинске автомобиль сбил женщину-пешехода и протащил на 10 метров