Житель Челябинска оспорил в суде введение самоизоляции в области

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:53:16+03:00

По его мнению, оно нарушает права южноуральцев

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Челябинский юрист Илья Калетин подал иск в суд к правительству Челябинской области. Он попросил признать незаконным один из пунктов распоряжения «О введении режима повышенной готовности». Эта часть документа обязывала южноуральцев не покидать дома, кроме походов в магазин, аптеку, поездки на работу и т.д. По мнению юриста, такое требование не соответствует Конституции. Однако суд ему отказал.

— Оспариваемое распоряжение принято в пределах полномочий Правительства области, с соблюдением требований закона к порядку его принятия. Его содержание соответствует нормативно-правовым актам, имеющим большую юридическую силу. Введение этого подпункта прав истца не нарушает, и необходимо, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции, защитить здоровье жителей региона, — рассказали в пресс-службе Челябинского областного суда.

Решение суда не вступило в законную силу, при желании Калетин может обжаловать его.

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ИСТОЧНИК KP.RU