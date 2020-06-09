2020-06-09T10:41:36+03:00
Происшествия

Пьяный водитель, устроивший смертельную аварию в Челябинске, вышел на свободу

Мужчина просил освободить его досрочно
Ирина ФАДЮШИНА
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В ДТП погиб инвалид по слуху. Фото: Регион-74 | Челябинск/vk.comВ ДТП погиб инвалид по слуху. Фото: Регион-74 | Челябинск/vk.com
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Дзюдоист Никита Никитин, устроивший смертельное ДТП на проспекте Комарова, вышел на свободу. Он подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении, но рассмотрение дела откладывали, а затем все заступорилось из-за коронавируса.

Авария произошла 20 мая 2018 года. В десятом часу утра молодой человек за рулем BMW X6 на большой скорости выскочил на встречку через двойную сплошную, а затем — выехал на перекресток на красный свет, где протаранил SKODA Octavia, Lada Vesta и ГАЗ-31029.

37-летний водитель «Весты» — Дмитрий Волков погиб на месте происшествия. Мужчина был инвалидом по слуху, как и вся его семья. У него остались пожилые родители, жена, 3-летняя дочь и 14-летний сын.

Никитина признали виновным по ч. 4 ст 264 УК РФ («Нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему грозило до семи лет. Но суд отмерил ему меньше половины, а затем еще смягчил наказание до двух лет десяти месяцев колонии-поселения. Теперь срок его наказания истек.

Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Челябинске.Авария на Комарова 2018 года. Видео с камеры Интерсвязи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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