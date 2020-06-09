За три дня сотрудники ГИБДД Челябинской области поймали более 200 пьяных водителей

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:03:00+03:00

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Полиция области подсчитала количество пьяных водителей которых выявили на дорогах Челябинской области за 5-7 июня. К ответственности в виде лишения прав и штрафа по решению суда будут привлечены 269 человек.

— При повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения выявлен 31 водитель, — уточнили в ГУ МВД по Челябинской области.

В Челябинске выявлено 63 нетрезвых водителя, уточнили в городской Госавтоинспекции.

— Управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо. У нетрезвого водителя нарушаются функции внимания и координации движения, увеличивается время реакции. Употребление алкоголя приводит к снижению зрительного восприятия, агрессивному стилю вождения. Также повышается сонливость. Пьяный водитель — преступник за рулем! — напоминают в Госавтоинспекции.

К чему приводит вождение в нетрезвом виде наглядно иллюстрирует история двухлетней давности. В мае 2018 года дзюдоист Никита Никитин за рулем BMW X6 на большой скорости выскочил на встречку через двойную сплошную, а затем — выехал на перекресток на красный свет, где протаранил SKODA Octavia, Lada Vesta и ГАЗ-31029. Погиб водитель «Весты». Мужчина и его семья были инвалидами по слуху. Недавно лихач вышел на свободу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/783929" frameborder="0"></iframe> Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Челябинске.Авария на Комарова 2018 года. Видео с камеры Интерсвязи.

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ИСТОЧНИК KP.RU