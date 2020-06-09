2020-06-09T11:31:42+03:00
Общество

Прокуратура нашла виновного в подтоплении автоцентра на Свердловском тракте в Челябинске

По щиколотку в воде менеджеры спасали новенькие машины
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: читатель КП-Челябинск.Фото: читатель КП-Челябинск.
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Прокуратура Курчатовского района нашла виновного в коммунальном потопе, который случился 21 мая на Свердловском тракте.

В двенадцатом часу дня из колодца, который ведет к подземной теплотрассе, полилась горячая вода. Часть потока ушла на парковку Лакокрасочного завода, другая часть затопила парковку автоцентра «Регинас». Менеджерам пришлось по щиколотку в воде пробираться к выставленным для тест-драйва машинам и отгонять их в сухое место.

Автоцентр в Челябинске залило горячей водой.Фото: читатель КП-Челябинск.

Сразу было понятно, что вода появилась из-за прорыва теплосетей. Специалисты компании «УСТЭК-Челябинск» оперативно выехали на место и приступили к ремонтным работам. Однако прокуратура Курчатовского района все же решила провести проверку инцидента.

— Да, по время потопа никто серьезно не пострадал. Но могло быть иначе. Понятно также, что прорыв теплотрассы предсказать сложно. Однако организация, проводящая плановые гидравлические испытания, должна была обеспечить безопасность работ, — рассказала КП-Челябинск сотрудник прокуратуры Курчатовского района Ольга Горбунова.

Руководителю компании «УСТЭК-Челябинск» внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Кстати, разлившая вода, хотя и парила на прохладном воздухе, кипятком не была. По данным «УСТЭК-Челябинск», ее температура не превышала 40 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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